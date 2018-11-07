Yeşil Kamanspor'un yeniden kurulma çabaları hız kazandı

lige kadar çıkmış olan Yeşil Kamanspor'un yeniden kurulma hazırlıkları başladı.

Belediye Başkanı Erhan Talu'nun da destek sözü verdiği takımın kurulması ve eski günlerine kavuşması için hazırlıklar başladı.

Finans sorunları nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan takımın Belediye olarak destek sunacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Talu, "İlçemizde kurulan finans sorunlarının çözülemediğinden kaynaklı ligden ihraç edilen takımımız tekrardan kurulması için elimizden geleni yapacağız"dedi.

Takımın yeniden kurulması için sosyal medyadan kampanya başlatan Yeşil Kamanspor'un eski oyuncusu Tolga Çevik ise yeniden yapılanma çabalarında esnafların destek sunduğunu belirtti.

Eski futbolcu Çevik, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanyada atkı satışı yapıyor.