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Yunus Emre Kırşehir ve Aksaray Valilikleri ortak programı ile anılacak

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli bir yeri olan Türk mutasavvıfı Yunus Emre, Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince ortaklaşa olarak hazırlanan program ile anılacak.

Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli bir yeri olan Türk mutasavvıfı Yunus Emre, Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince ortaklaşa olarak hazırlanan program ile anılacak.


Anma programı hakkında açıklama yapan Vali İbrahim Akın, “Şiirleri ve söylemlerinde verdiği evrensel mesajlarla tüm insanlığa ulaşan büyük Türk mutasavvıfı Yunus Emre'yi anmak ve anlamak için ilimize bağlı Ulupınar Köyü'nde 24 Eylül 2018 Pazartesi günü 11:00'de anma etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Amacımız, Yunus Emre'yi ve onun gibi gönül dünyamıza hitap eden tasavvuf erlerimize sahip çıkarak, bu değerlerimizi gelecek nesillerin de tanımasını sağlamaktır. Yapılacak olan programa tüm Kırşehirlileri davet ediyorum” dedi.

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