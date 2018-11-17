Zabıta görevlisi boş arazide ölü bulundu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde zabıta görevlisi boş bir arazide ölü bulundu.

Olay, Çadırlı Körmehmet köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaman Belediyesine bağlı zabıta memuru A.C.'nin olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zabıta memuru A.C.'nin cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.