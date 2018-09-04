Zabıta her geçen gün hizmet kalitesini arttırıyor

Zabıta biriminin kuruluşunun 192. Kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan Belediye Başkanı Bahçeci, zabıtanın her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan esasına göre görevini sürdürdüğünü belirttiği mesajında; " Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği

Belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir" dedi.

Yaptıkları çalışmalarda fedakarca davranan zabıta birimi personeline teşekkür eden Belediye Başkanı Bahçeci, zabıta biriminin çalışmalarını vatandaşın huzur ve güvenliği için yaptığını söyledi.