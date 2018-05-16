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16 Mayıs 2018 13:44

Zabıta’dan Ramazan denetimi

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşın huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta’dan Ramazan denetimi

16 Mayıs 2018 13:44

İmalathaneler, ekmek fırınları, denetlenerek denetim sırasında kurallara uymayan iş yeri sahibine uyarının ardından hata yeniden tekrarlanmışsa cezai işlem uygulanıyor.


Zabıta ekipleri, denetimlerinde ağırlıklı olarak, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler yapıyor.


Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nin ekmek ve ramazan pidesi tarifesine bağlı kalmak şartıyla gramaj denetimleri yapıyor. Eksik gramajlı ekmek ve pideler tespit ediliyor.




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