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11 Temmuz 2017 17:51

Zeliha, düğününe katılan Vali Şentürk’ün elini öptü

Geçtiğimiz hafta ailesi tarafından organize edilen sembolik düğün ile gelinlik hayaline kavuşan zihinsel engelli Zeliha, Vali Necati Şentürk’ü ziyaret ederek elini öptü.

Zeliha, düğününe katılan Vali Şentürk’ün elini öptü

11 Temmuz 2017 17:51


Vali Necati Şentürk, bebek yaşlarında merdivenden düşme sonucu zihinsel olarak engelli kalan Zeliha Karaaslan’ın (34), Mucur’daki evinde geçen hafta ailesi ve sevenlerince düzenlenen damatsız düğüne katılarak altın takmıştı.


Zeliha ve ailesi ise Kırşehir ve çevresinde yaşatılan ‘el öpme’ geleneğine uyarak ailesi ile birlikte Vali Necati Şentürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu.


Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya ile Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin de yer aldığı ziyarette Vali Necati Şentürk Zeliha’ya çeşitli hediyeler verdi.


Vali ve misafirlerin Zeliha ile yakından ilgilendiği ziyaret, Zeliha’nın ailesi ile yapılan sohbet ile sona erdi.




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