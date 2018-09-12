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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kırşehir Belediyespor: 3 - Nevşehir Belediyespor: 2

2 mağlup etti.



Stat: Ahi


Hakemler: Ali Karatutlu, Musa Murat Emre, Mustafa Onur Özenç


Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Fatih Şen, Emre İşçiler, Turgay An, Fırat Aras, Ugur Ayhan, Murat Şimşek, Taha Batuhan Yayıkçı, Emre Bayrak, Sinan Uzun


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Ömer Faruk Çelimli, Can Morgül, Hakan Doğan, Hayrettin Cengiz, Raif Uzuner, Keram Onaylı, Ahmet Can Arık, Uğur Durmuş, Ömer Gür, Ertan Çolak


Goller: Emre İşçiler (dk. 18), Turgay An (dk. 46), Murat Şimşek (dk. 57) (Kırşehir Belediyespor), Naif Uzuner (dk. 16), Hakan Doğan (dk. 21) (Nevşehir Belediyespor)

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