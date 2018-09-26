Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Kırşehir Belediyespor: 2 - Altay: 3

2’lik skorla mağlup olarak, kupaya veda etti.
2'lik skorla mağlup olarak, kupaya veda etti.
Stat: Ahi
Hakemler: Erkan Engin Orkun Aktaş Uygar Bebek
Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş , Bora Yelken, Fatih Şen, Serhat Velioğlu, Turgay An, Mahmut Sönmez, Ogün Bayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Sinan Uzun, Mert Narin
Yedekler: Fatih Demirbilek, Emre İşçiler, Ugur Ayhan, Murat Şimşek, Çagatay Vatan, Cihat Ateş, Emre Bayrak
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Altay: Egemen Genç Alp, Serkan Sözmen, Ulaş Zengin, Murat Uluç, Tevfik Altındağ, Mohammed Habib Daf, İbrahim Akın, Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya
Yedekler: Aydın Bağ, Pedro, Metin Yüksel, Hüsamettin Yüksel, Çağrı Buğra Dişsiz, Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Sarı kartlar: Serkan Sözmen (Altay)
Kırmızı Kart: Ulaş Zengin (dk.71) (Altay)
Goller: Mert Narin (dk.5), Bora Yelken (dk.10) (Kırşehir Belediyespor), Murat Uluç (dk.30), Mohammed Habib Daf (dk.44) Murat Şimşek (dk.66 kk) (Altay)