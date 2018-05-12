1. Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı gerçekleştirildi

Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, KOÜ Tıp Fakültesinde görevli akademisyenler, Kamu ve özel hastane idarecileri, ilgili alanlarda uzman hekimler ve gözlemci misafirler katılım sağladı. Acil sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda yasanan sorunların, ilgili uzmanlıkların katkılarıyla, etkin işbirliği ve ortak bir çalışma sayesinde en aza indirilmesi amaçlanıyor. Saglık kurum ve kurulusları, saglık calısanları ve en önemlisi acil saglık hizmetine ihtiyaç duyan vatandasların yararına sonuclar çıkarılması hedefleniyor.

Kocaeli 1. Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayında açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Bu çalıştayda hem özel sektör hem üniversite hem de devlet hastanelerinden alanında çok farklı uzman katılımcı gruplarıyla bir aradayız. Çalıştayın farklı görüş ve önerileri sunmak için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bu maksatla çok önemsiyor ve sizlerin değerli katkıları olacağına inanıyorum. Çalışma gruplarımızda samimiyetle, çözüm odaklı ve reel öneriler konusunda değerli katkılarınızı bekliyoruz. Çıkan sonuçlar neticesinde Kocaeli’ deki acil sağlık hizmetlerini üst düzeye taşıma kararlarımız olacaktır. Sağlık Bakanlığımız da bu tip çalışmaları önemsiyor. Çalıştayın Ülkemize ve İlimize faydalı olmasını temenni ediyor ve herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştayda; Nörolojik Aciller (İnme/Trombolitik Tedavi-Trombektomi), Kardiyovasküler Aciller (AMI/PTCA)Multipl Travma Acilleri, Gastroenterolojik Aciller, Anne ve Bebek Acilleri, Çocuk Acilleri, Reimplantasyon Acilleri konularında oluşturulan çalışma gruplarında sahada yaşanan sorunlar tartışılarak, çözüm önerileri oluşturuldu.