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02 Temmuz 2018 23:45

1 milyar TL’lik Turcoin vurgununda 2 tutuklama

Yüzde 40 kar payı vaadiyle 16 bine yakın vatandaştan 1 milyar TL toplayan ancak ödeme yapmayan Turcoin’in 2 hissedarı tutuklandı.

1 milyar TL’lik Turcoin vurgununda 2 tutuklama

02 Temmuz 2018 23:45


İlk yerli dijital para Turcoin üretme fikriyle kar payı ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Hipper AŞ’nin iki yetkilisi, Eskişehir ve Kocaeli’de gözaltına alınmıştı. 16 bine yakın vatandaştan yüzde 40’a yakın kar vaadiyle 1 milyar TL toplayan şirketin 24 bin ekran kartı ile dijital para ürettiği, merkezin ise Kocaeli’de olduğu tespit edilmiş, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaklaşık 800 bin TL’lik dükkan alarak tesis kuran şirketin daha sonra topladıkları paralar ile aynı siteden 4 dükkan daha satın aldığı belirlenmişti. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla Hipper AŞ’de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed S.’yi Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan ve bazı dergilere reklam verdiği görülen Sadun K.’yı ise Kocaeli’de gözaltına almıştı. Polis, ayrıca olayla ilgili 3 kişiyi de gözaltına almıştı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlılardan Muhammed S. ve Sadun K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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