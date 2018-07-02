1 milyar TL’lik Turcoin vurgununda 5 kişi adliyede

İlk yerli dijital para Turcoin üretme fikriyle kar payı ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Hipper AŞ’nin iki yetkilisi, Eskişehir ve Kocaeli’de gözaltına alındı. 16 bine yakın vatandaştan yüzde 40’a yakın kar vaadiyle 1 milyar TL toplayan şirketin 24 bin ekran kartı ile dijital para ürettiği, merkezin ise Kocaeli’de olduğu tespit edildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaklaşık 800 bin TL’lik dükkan alarak tesisi kuran şirketin daha sonra topladıkları paralar ile aynı siteden 4 dükkan daha satın aldığı belirlendi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla Hipper AŞ’de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed S.’yi Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan ve bazı dergilere reklam verdiği görülen Sadun K.’yı ise Kocaeli’de gözaltına aldı. Son olarak sitedeki restoran olarak faaliyet gösteren dükkana 500 bin TL kaparo veren şirket yöneticilerinin gözaltına alınması sonrasında ise tüm iş yerlerinin kepenklerinin kapatıldığı öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince inceleme yapılan iş yerlerinde dijital para üretmekte kullanılan cihazlar bulundu. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Aralarında Sadun K.’nın da bulunduğu 5 kişi, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.