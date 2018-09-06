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06 Eylül 2018 14:45

1 saat içinde 7 evi soyan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde girdikleri 7 evden bir saat içinde 20 bin TL değerine para ve ziynet eşyaları çalan 3 şahıs yakalandı.

1 saat içinde 7 evi soyan hırsızlar yakalandı

06 Eylül 2018 14:45

Şahısların evlere girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 19 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde mahallede bulunan evlere giren 3 şahıs, 1 saat içerisinde toplam 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde evlere giren 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şahıslardan A.K. (21) İstanbul’un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı


Güvenlik kamerasına yansıyan olayda önce bir süre etrafı gözetleyen şahıslar, binanın duvarına tırmanarak balkondan 1. kattaki eve giriyor. Evden çaldıkları malzemelerle balkondan inen şahıslar, koşarak olay yerinden kaçıyor. Olayla ilgili 2 kişinin daha önceden farklı suçlardan yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.




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