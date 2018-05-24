10 bin 684 öğrenciye toplu ulaşım kuralları öğretildi

Ş tarafından çocuklara verilen toplu taşıma eğitimleri kapsamında 10 bin 684 öğrenciye ulaşıldı.

Akçaray Tramvay Hattının faaliyete geçmesiyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ş, Kocaeli halkına raylı sistem kültünü aşılamak için eğitim çalışmalarına başladı. Eğitim faaliyetlerine ilk etapta çocuklarla başlayan UlaşımPark ekibi “Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz” projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Kocaeli il Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında tramvay güzergahındaki okullar olmak üzere tüm ilk ve ortaokullar ziyaret edilerek eğitimler veriliyor. 2017 Aralık ayından itibaren süren eğitimlerde, 15 okulda toplam 10 bin 684 ilk ve ortaokul öğrencisine eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere, toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için uyulması gereken kurallar ve toplu ulaşımının kente, çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar hakkında bilgiler aktarılıyor. Çocuklara, onların dikkatini çeken yaşanmış vakaların vidoları seyrettirilerek, öğretilen bilgiler pekiştiriliyor. UlaşımPark eğitmenlerinin verdiği eğitimlerde öğrencilere toplu taşımanın önemi ve kurallarının anlatıldığı kitapçık ve rozet dağıtılıyor. Toplamda 116 seans gerçekleşen eğitimler, kentte raylı sistem kültürünün yerleşmesi adına yeni eğitim döneminde farklı okullarda devam edecek.