10. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kocaeli Kitap Fuarı, gerçekleştirilen açılış töreni ile kapılarını açtı. Fuar, 9 gün boyunca milyonlarca kitabı, kitapseverlerle buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ve Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 10. kez kapılarını açtı. ‘’Çocuk edebiyatı’’ temalı fuarın açılış törenine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, onur konuğu Mustafa Ruhi Şirin ve binlerce vatandaş katıldı. Geride kalan 9 yılda 3 milyon 877 bin kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 5-13 Mayıs tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak. Öte yandan, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitap, okurları bekliyor. Kocaeli Kitap Fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatleri arasında açık kalacak.

Açılış töreninde konuşan fuarın onur konuğu Mustafa Ruhi Şirin, "Doğan her çocuk büyür, çocukluğunu yaşar ve çocukluk bir sosyo-kültürel mekan olarak doğacak çocuklar için geride kalır. Çocukluğun yüzü hep geleceğe dönüktür. Çocukluğun ikiz kardeşi gibidir oyun, masal ve hayal. Çocuğun oynadığı oyunlar, dinlediği masallar ve kurduğu hayaller gerçekleştikçe, çocukluğun kozası örülmeye başlar küçük yaşlarda. Okuduğunu anlama becerisi ve en gerekli olan eleştirel okuma becerisi geliştirilmeden toplumsal okuryazarlık düzeyimizin yükselme imkanı olabilir mi? Okuduğunu anlayan nesiller yetiştirmek için okuma kültürünün tüm bileşenlerinin örgün, yaygın ve sargın eğitim bağlamında yeniden yapılandırılması gerekir. Çocuk ve çocuklukla ilgili yeni cümleler kurmadıkça yeni çocukluğun dışında kalacağız. Kuracağımız cümlelerden biri, yazı kültürüyle ilgili çocuk yüzlü devrimlerin anahtarı olursa apaydınlık bir geleceğe ulaşabiliriz dünyanın bütün çocuklarıyla. Çünkü ancak çocuktan yola çıkarsak insanlığı birleştirebilir ve İnsanlık medeniyetine ulaşabiliriz. Okuyan Türkiye ideali için birlikte hayal kurmayı ve yazı kültürüyle savunma hattını oluşturacağımız günlerin yakın olmasını diliyorum’’ dedi.

Şirin’in ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli’de ağaçların kitap açtığı mevsimdeyiz. Sanayi kenti Kocaeli; artık kitabın da şehridir. Fuarımız; katılımcı, ziyaretçi, etkinlik sayısı ve kitap satışlarıyla Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. Bilmek için okumak lazım. Düşünmek için okumak lazım. Harekete geçmek için okumak lazım. Hayatın anlamını çözmek isteyen insan, mutlaka okumalı. Mutlaka kitaplarla arkadaş olmalı. Bu yılki fuarımızda 650’den fazla söyleşi, panel ve etkinlikle inşallah kendi rekorumuzu kıracağız. Fuarımızın bu yıl ki teması çocuk edebiyatı. Çocuk edebiyatımız bütün verimleriyle, fuarımızda olacak. Fuarımızın bu yılki onur konuğu çocuk edebiyatına bir ömür adayan çok değerli üstadımız, aynı zamanda Çocuk Vakfı Başkanı olan Mustafa Ruhi Şirin Beyefendi... Her Çocuğun Bir Yıldızı Var dediniz ama siz yazdıklarınızla hepimizin yıldızı oldunuz. Ben inanıyorum ki geçen yıllara göre bu yıl daha büyük bir ilgi olacaktır. Karşılıklı konuşmalar etkinlikler, yazarlarımızın düşünceleri Kocaeli halkımız için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl temamızda geleceğimiz olan çocuklarımız için çocuk edebiyatı olarak belirledik. Onlara ne kadar güzel kitaplar verebilirsek o kadar daha güzel şehirlerde daha mutlu yaşayabiliriz’’ diye konuştu.

Daha sonra konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, kitap fuarlarının önemine değinerek, ‘‘Kitap bizim medeniyetimizin şirazesidir. Ehli kitap olmak çok önemlidir. Okur olmak Allah’ın insana son peygamber ile gönderdiği ilk emirdir. Bu yüzden okumak araştırmak zorundayız. Bilginin kaynağı ise güçtür. Akıl ise bilgiden gelen güçle yeni düşünceler oluşturabilmektedir. Kitap bilgi kaynaklarımız içinde en kaliteli, en güzel kaynaktır. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük fuarlarından bir tanesi olan Kocaeli Kitap Fuarını ülkemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Törende konuşan Vali Aksoy da kitap fuarlarının yazarla okuyucuyu buluşturması açısından çok önemli olduğuna değindi. Fuarın temasının çocuk edebiyatı olarak seçilmesinin önemli bir duyarlılık olduğuna değinen Vali Aksoy, Büyükşehir’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından Vali Aksoy ve Başkan Karaosmanoğlu, Mustafa Ruhi Şirin’e hediye takdiminde bulundu. Açılış töreni, protokol üyelerinin stantları tek tek gezerek, fuarı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti.