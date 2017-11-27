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27 Kasım 2017 16:46

10 milyonluk dev yatırım büyük törenle açıldı

Başiskele Belediyesi tarafından 10 milyon TL’ye mal olan Kullar Semt Meydanı’nın açılışı gerçekleştirildi.

10 milyonluk dev yatırım büyük törenle açıldı

27 Kasım 2017 16:46


Başiskele Belediyesi tarafından yapılan Kuullar Semt Meydanı açıldı. Semt meydanının açılış törenine Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, AK Parti Eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Başiskele Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.


Açılış programı içerisinde Karadeniz Halk Oyunları gösterisinden, Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu Gösterisine ve Grup Tillo ilahi konserine kadar dolu bir program gerçekleşti.


“Biz yapmış olduğumuz işe aşığız”


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Bu meydanın yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. 2009’dan beri Kullar’da 11. açılışımız. Sadece 2017’de 27 yeni açılış gerçekleştirdik. Bu açılışımızın farklı bir anlamı var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmalarımızı kimseyi ötekileştirmeden yürütüyoruz. Biz yapmış olduğumuz işe aşığız. Bizler bu işleri aşksız yapamazdık zaten. Sabah evden çıkıp akşam dönünceye kadar aynı aşk ve heyecanla çalışıyoruz” dedi.


“İsteklerinizi yerine getirdiğimizde bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz” diyen Başkan Ayaz, “Emin olun biz Allah’ın ikramıyla, lütfuyla bu çalışmaları tamamladık. Tüm çalışmalarımızı komşularımızın rızasını alarak, helalleşerek yaptık. Bu alan toplamda 10 milyon TL’nin üzerine çıkan bir maliyetle yapıldı. Allah şahit ki yapmış olduğumuz çalışmaları hepsini hakkın rızası, halkın duası için yapıyoruz. Halka hizmet Hakka hizmettir. Kullar Semt Meydanımız hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.




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