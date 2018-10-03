11 köyün merakla beklediği doğalgaz hattının temeli atıldı

İzmit Belediyesi ve İZGAZ iş birliğinde ilçenin yanı sıra kırsal alanda da doğalgaz çalışmaları sürdürülüyor. Yürütülen proje kapsamında birçok köyün doğalgaza kavuşturulması hedefleniyor. Geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışmalar kapsamında projenin temeli mahalle statüsü kazanan Kabaoğlu köyünde atıldı. Yaklaşık 3 milyon maliyeti olan doğalgaz çalışmaları sonucunda Kulfallı, Akpınar, Kabaoğlu, Sepetçi, Sekbanlı, Çubuklu Osmaniye, Çubuklu Orhaniye, Yassıbağ, Çubuklu Bala, Kozluca ve Bayraktar köyleri doğalgaza kavuşacak. Kabaoğlu Muhtarlığı'nda gerçekleşen temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İZGAZ Kocaeli Genel Müdürü Mehmet Gökalp Özkök, Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş ve diğer köylerin muhtarları katıldı.

Törende konuşan Başkan Doğan, köylülerin büyük merakla beklediği doğalgaz çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, "Mutluyum, heyecanlıyım çünkü İzmit'in köylerine bu yıl sonuna kadar doğalgaz ulaşmış olacak. Şu anda 11 köyde bu çalışmalarımız sürecek, inşallah önümüzdeki yıl da peyderpey bu sayı tüm köyleri içine alacak noktaya gelecek. İZGAZ'la güzel işler yapıyoruz. Tek önemli eksiğimiz doğalgaz. Şimdi bazı köylerde de internet istediğimiz gibi çekmiyor, en önemli şikayetimiz diyorlar. Bu çok önemli bir aşamadır. Bu aşamaya gelinmesi kolay olmadı. Nakış nakış şehir ve köyler işlendi. Artık hanımefendi kardeşlerimiz odun taşımak, kül çıkarmak zorunda kalmayacak. Şu anda Sepetçiler köyünde çalışmalar devam ediyor. Hızlı bir şekilde kışa arzu ediyoruz. Aksilik olmazsa çünkü tabiat şartları buna müsaade etmeyebilir ama büyük bir aksilik olmazsa kışa 11 köyümüze doğalgaz ulaşmış olacak" dedi.

Tören, kurban kesiminin ardından İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İZGAZ Kocaeli Genel Müdürü Mehmet Gökalp Özkök tarafından doğalgaz hattının temelinin atılması ile son buldu.