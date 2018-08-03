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03 Ağustos 2018 20:54

11 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan gölete giren Doğu Türkistan uyruklu 11 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

11 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu

03 Ağustos 2018 20:54


Olay, öğle saatlerinde Gebze Denizli Göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Pendik ilçesinden ailesiyle birlikte Denizli Göleti yanındaki mesire alanına pikniğe gelen 11 yaşındaki Doğu Türkistanlı Abdulkuddus Abdullah, serinlemek için gölete girdi. Gölet içinde yüzmeye başlayan Abdullah, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Abdullah’ın çırpınarak gözden kaybolduğunu gören yakınları 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen AKUT ve itfaiye ekipleri, gölet içerisinde kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. 2 saat süren arama çalışmalarının ardından dalgıçlar tarafından bulunan 11 yaşındaki Abdullah’ın cansız bedeni kıyıya getirilerek ambulansa alındı. Abdullah’ın cansız bedeni daha sonra otopsi işlemleri için Mutlukent Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.




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