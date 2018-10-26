12 ayrı suçtan aranan şahıs, polisin dikkatinden kaçamadı

Kocaeli'nde 2011'den beri çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi Ç.A. adlı şahıs, polis ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yankesicilik, hırsızlık gibi suçlardan 12 ayrı aranması olan şüpheli Ç.A., polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında yakayı ele verdi. Kocaeli Emniyet Asayiş

Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendiği 21 yaşındaki Ç.A.'yı kontrol etti. Yapılan kontrollerde 14 yıl, 6 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis ve 4 bin TL adli para cezası olduğu tespit edilin Ç.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahsın yapılan incelemesinde çeşitli suçlardan arandığı ve Şubat ayında Sivas Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevke edildi.