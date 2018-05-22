12. sınıf öğrencilerine sınav heyecanını yenme eğitimi verildi

sınıf öğrencilerine, sınav heyecanını yenme eğitimi verildi.

İzmit Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik sınav heyecanını yenmeye yönelik nefes düzenini ayarlama ve dikkat toplama egzersizleri eğitimi başlatıldı. Eğitimler kapsamında şimdiye kadar 12 liseden, 1075 öğrenciye ulaşıldı. Nefes Egzersizi Uzmanı Meliha Can Bulgan tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere vücuda giren oksijen miktarının enerjiyi arttıracağı ve bilinci açacağı ifade ediliyor.

Az nefes alan kişinin bedensel olarak daha yorgun olacağını dile getiren Bulgan, “Daha fazla oksijen, vücut enerjisinin harekete geçmesi, kişide ruhsal değişim ve dönüşüm sağlar. Kişi karamsarlıktan kurtulur, olaylara karşı pozitif düşünme yeteneği artar, olumsuz düşüncelere daha kolay set çekebilir. Bedensel olarak az nefes alan kişi kendini çok daha yorgun ve stres altında hisseder buradan yola çıkıldığında sınav başarısını da etkileyebilir. İzmit Belediyesi olarak sınava hazırlanan öğrencilerin sınav heyecanını yenmeye yönelik nefes düzenini ayarlama eğitimi ile bu olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Okul müdürleri ve rehberlik birimleri eğitim için İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.