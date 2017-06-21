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21 Haziran 2017 16:12

13 farklı işletmeden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze İlçesinde 13 farklı iş yerine girdiği ve 50 bin TL’lik hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri tarafından yakalandı.

13 farklı işletmeden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

21 Haziran 2017 16:12


Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Kocaeli’nin Gebze İlçesinde geçtiğimiz günlerde 13 farklı işletmede hırsızlık olayları yaşandı. Meydana gelen hırsızlıklar sonrası işletme sahipleri emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetler sonrasında Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri yaptıkları incelemelerde işletmelere giren kişinin Burhan Y.(23) olduğunu tespit etti. Hırsızlıkları yapanın Burhan Y. olduğunu tespit eden ekipler hemen çalışmalara başladı.


Çalışmalara başlayan ekipler şahsın Gebze Mevlana Mahallesinde bulunan bir gecekonduda saklandığını belirledi. Gece saatlerinde şahsın bulunduğu eve baskın yapan emniyet güçleri şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyete götürülen zanlının daha önceden de aynı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıkarken şahsın toplamda 50 bin TL’lik hırsızlık yaptığı iddia edildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Gebze Adliyesine sevk edildi.




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