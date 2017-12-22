14 yaşındaki genç, tartıştığı abisini tüfekle ağır yaraladı

Olay sabah saatlerinde Kandıra Karadivan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karadivan Mahallesi’ndeki evlerinde aralarında tartışma çıkan E.G.(14) ve A.G.(19) kavga etmeye başladı. Aslen Bingöllü olduğu öğrenilen kardeşler arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine E.G., evdeki tüfeği alarak abisi A.G.’nin başına ateş etti. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan A.G. kanlar içinde yere düştü. Tüfek sesini duyan yakınları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.G., ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olan A.G., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada müdahale edilen A.G.’nin başında 22 adet saçma bulunduğu öğrenildi. A.G., ameliyata alınırken abisini yaralayan E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.