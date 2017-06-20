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20 Haziran 2017 13:04

1400 yıllık tarihi Hereke Kalesi gün yüzüne çıkarılıyor

Körfez Belediyesi tarafından Hereke Kalesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

1400 yıllık tarihi Hereke Kalesi gün yüzüne çıkarılıyor

20 Haziran 2017 13:04

Başkan Baran, 2018’de kalenin turizme açılacağını söyledi.


Körfez’de Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640’lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi’ni eski haline döndürmek için Körfez Belediyesi restorasyon çalışması başlatmıştı. Hazırlanan proje, Antalya EXPO Center’da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında “Hereke Kalesi Restorasyonu” ile ülkenin en prestijli ödüllerinden birine layık görülmüştü.


Başkan İsmail Baran da çalışmaların aralıksız devam ettiği Hereke Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan İsmail Baran, çalışmaların 2018 yılında tamamlanarak Hereke Kalesi’nin turizme açılacağını belirterek, “Körfez, tarih boyunca Anadolu’nun denize açılan kapılarından birisi olmuştur. Körfez’de tarihi değerlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Yüzde 60 oranında kalenin restorasyonu tamamlandı. 2018 sonu itibariyle çalışmalar tamamlanacak. Hereke Kalemizi Turizme kazandırmış olacağız. Önemli bir proje olan bu proje Körfez’e ve turizmimize hayırlı olsun. Hereke Kalesi, tamamlanmasıyla sadece Körfez’e değil, ilimize de büyük değer katacaktır” dedi.




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