15 dakika etkili olan yağmurda hastaneyi su bastı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri tarafından su tahliye edildi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağmur, etkisini özellikle İzmit ilçesinde hissettirdi. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur sonrasında Kocaeli Devlet Hastanesinin Acil Servis Ünitesi bölümünün bahçesini su bastı. İhbar üzerine hastaneye hemen İSU ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, tahliye çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada hastanenin acil servis bölümünde bulunan su hastane içerisine girmeden tahliye edildi.

Yoğun bir şekilde etkisini hissettiren yağmurda itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri nöbette bekleyerek oluşan su baskınlarına anında müdahale ederken, vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurun açması ile yavaşlayan trafik de tekrardan normale döndü.