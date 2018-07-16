15 kahramanının adı Gebzeli Ömer Halis ile yaşayacak

Volkan ve Berna Yılmaz çiftinin oğulları olan Ömer Halis, 15 Temmuz’da ismini aldığı Şehit Ömer Halisdemir’in babası ve ağabeyi ile 15 Temmuz Milli İrade Kent meydanında gerçekleşen programda bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir’den çok etkilendiğini ifade eden Volkan Yılmaz, “O gece Başkomutanımızın mesajı ile sokaklara çıktık. Ömer komutanımızın şehadeti beni çok etkiledi. O gece doğmamış olan oğlumun ismini Ömer Halis vermeye karar verdim. İnşallah oğlum da komutanımız gibi vatanına milletine layık bir evlat olur. Burada Ömer komutanımızın babası ve ağabeyi ile bir araya gelmekte beni ayrıca gururlandırdı. Allah onlardan razı olsun. Komutamıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.