15 Temmuz Destanı Dilovası’nda anıldı

Sabah saatlerinde Diliskelesi Şehitliğinde başlayan program öğlen Merkez Camisinde şehitler için dualar okunurken program akşam saatinde ise Dilovası Belediyesi meydanında sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Dilovası Belediyesi meydanında gerçekleşen anma programına Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, AK Parti Dilovası İlçe yöneticileri, daire müdürleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Dilovası Belediyesi meydanında gerçekleşen anma programı öncesi etkinliğe katılan protokol ve vatandaşlar önce 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü sergisini gezdiler. Ardından belediye önünde ki dev ekrandan 15 Temmuz’a dair slayt gösterileri, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul konuşması, Kur-an Tilaveti ve mehter gösterilerini izlediler. Programa katılanlara ayrıca Dilovası Belediyesi tarafından yemek ikram edilirken Gebze Ticaret Odası tarafından da vatandaşlara lokma dağıtıldı. Programda ayrıca Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü nedeniyle okullarda düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Anma programında vatandaşa seslenen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Milletler destanlarıyla büyürler kahramanlarıyla varlıklarını sürdürürler. Kahramanları var oldukça ülkeler varlıklarını sürdürürler. 2016 yılı 15 Temmuz’un da ülke olarak hain bir darbe girişimine maruz kaldık. İşte bu hain darbe girişiminde büyük kahraman bir cep telefonu ile vatandaşına seslenerek yapılan hain darbe girişimine karşı halkın meydanlara inmesini istedi. Lazıyla, Kürdüyle, Çerkezi ve Abazasıyla ülkesini seven bayrağını seven herkes meydanlara indi. O gün Dilovası bir oldu, Türkiye bir oldu ve hain darbe girişimine dur dedi. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı ile hainlere gereken cevabı verdik. İnsanları Allah adına din adına sömürenlerin dışarıdaki işbirlikçileri ile birlikte kırk yıldır planladıkları oyunu vatanını seven insanlar püskürttü. Halkın kendi silahları ile halka ateş etiler. Ülkede eskiden darbelerle ezanlar susturulurdu ancak 15 Temmuz da bu ülkenin insanları selalarla darbeyi önleyerek tarih yazdılar. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin desteği ile diriliş destanı yazıldı. İkinci bir Kurtuluş mücadelesi verildi. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. O gün canlarını ortaya koyarak şehadete ulaşan şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Başkan Toltar’ın ardından konuşan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise "15 Temmuz gecesi ülkemizin bağımsızlığına, cumhuriyetine, demokrasisine ve istiklaline zalimce zincir vurmak istemişlerdir. Ancak Türkiye de milyonlarca, Dilovası’nda binlerce vatandaşımız canları pahasına dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destan yazarak zalimlere fırsat vermemiştir. Bu hain darbe girişimi sırasında maalesef 249 vatan evladımız şehit düşmüş, 2 bin 196 vatandaşımızda yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize şükranlarımı iletirken, 15 Temmuz’da yaşadığımız birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardında anma etkinliği sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.