15 Temmuz Milli İrade Parkı 15 Temmuz’da açılacak

FETÖ/PDY örgütünün darbe girişiminin püskürtüldüğü gece Türk halkının verdiği kahramanca mücadeleyi ölümsüzleştirmek için Başkiskele Belediyesi tarafından projelendirilen parkta çalışmalar hızla ilerliyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 bin metrekare alanda, milli irade adına şehit düşen vatandaşların isimlerinin ölümsüzleşeceği 15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı yapım çalışmalarının 15 Temmuz yıldönümünde tamamlanması planlanıyor.

Eski adıyla İstanbul Boğaz Köprüsü üzerinde yaşananların da anlatılacağı parkta yapılacak görsellerle kamyonetle ve yürüyerek tankların üzerine giden vatandaşlar, askerler, bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, hilal şeklinde 249 temsili şehitlik ile servi ağacı, tören alanı, yıldız şeklinde müzayede alanı ve darbeler tarihi sunum odası yer alacak.