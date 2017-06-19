Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 12:48

15 Temmuz Milli İrade Parkı 15 Temmuz’da açılacak

Başiskele Belediyesi’nin 17 Ağustos Bulvarı’nda yaptığı 15 Temmuz Şehitler Parkı, darbe girişiminin püskürtüldüğü günün yıldönümünde açılacak.

15 Temmuz Milli İrade Parkı 15 Temmuz’da açılacak

19 Haziran 2017 12:48


FETÖ/PDY örgütünün darbe girişiminin püskürtüldüğü gece Türk halkının verdiği kahramanca mücadeleyi ölümsüzleştirmek için Başkiskele Belediyesi tarafından projelendirilen parkta çalışmalar hızla ilerliyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 bin metrekare alanda, milli irade adına şehit düşen vatandaşların isimlerinin ölümsüzleşeceği 15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı yapım çalışmalarının 15 Temmuz yıldönümünde tamamlanması planlanıyor.


Eski adıyla İstanbul Boğaz Köprüsü üzerinde yaşananların da anlatılacağı parkta yapılacak görsellerle kamyonetle ve yürüyerek tankların üzerine giden vatandaşlar, askerler, bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, hilal şeklinde 249 temsili şehitlik ile servi ağacı, tören alanı, yıldız şeklinde müzayede alanı ve darbeler tarihi sunum odası yer alacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!