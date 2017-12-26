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26 Aralık 2017 16:00

15 Temmuz Milli İrade Parkı’na ziyaretçi akını

15 Temmuz’un tüm izlerini içinde yaşatan, Başiskele Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı ziyaretçi akınına uğruyor.

15 Temmuz Milli İrade Parkı’na ziyaretçi akını

26 Aralık 2017 16:00


15 Temmuz Şehitleri anıtlarının yanı sıra Türkiye’deki darbeler tarihinin yer aldığı sergi salonu, bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, trafiğe kapatılan İstanbul Boğaz Köprüsü’nde yaşananlar ile o gece kullandığı kamyonetle objektiflere takılan Şerife Boz’un temsili figürlerinin yer aldığı Başiskele Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı ziyaretçi akınına uğruyor. Hain darbe kalkışmasında, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanlara inin çağrısı üzerine ellerindeki Türk Bayrakları ile hain darbecilere karşı dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde duruş sergileyen kahraman vatandaşların yanı sıra, şehadet mertebesine ulaşan 15 Temmuz şehitlerinin hatıraları Başiskele’de yaşatılıyor, gelecek nesillere aktarılıyor.


Yapımının tamamlandığı günden bu zamana ilk, orta, lise ve dengi okul öğretmen ve öğrencilerinin gruplar halinde gerçekleştirdikleri toplu ziyaretlerin yanı sıra her kesim tarafından vatandaşların gezmek için geldiği önemli bir ziyaret merkezine dönüşen Başiskele Belediyesi 15 Temmuz Mili İrade Parkı boş kalmıyor. Son olarak Başiskele Doğantepe Ortaokulu’ndan 80 kişilik öğrenci grubu öğretmenleri Burcu Balıkesir, Zülküf Osman Gül, Cüneyt Güneş ile birlikte Milli İrade Parkı’nı gezdi.




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