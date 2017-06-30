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30 Haziran 2017 13:43

15 Temmuz Parkı görsellerle zenginleştiriliyor

Başiskele Belediyesi kahraman Türk milletini, zengin görselleriyle gelecek nesillere anlatacak olan en anlamlı parklardan birini yapıyor.

15 Temmuz Parkı görsellerle zenginleştiriliyor

30 Haziran 2017 13:43


Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8 bin m’lik alanda uygulama gerçekleştiren Başiskele Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda Türk Bayrağı ve yıldız şeklindeki sergi salonu ile temsili TBMM binasının yapımını tamamladı. Parkın toprak tesviyesi ile 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünun minyatürünün montajını yapan ekipler çalışmalarını 15 Temmuz’un yıl dönümüne kadar tamamlamış olacak.


Park alanının içinde çalışmalar sürerken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de parkın çevresinin yollarını açıyor.




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