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10 Temmuz 2017 15:49

15 Temmuz Şehidi muhtar için İzmit’te park yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen İstanbul Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Setbaşı’nın adını park yapıldı.

15 Temmuz Şehidi muhtar için İzmit’te park yapıldı

10 Temmuz 2017 15:49


Orhan Mahallesi’nde Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla yaptırılan ve şehit muhtarın adını taşıyan parkın açılışı 11 Temmuz Salı günü saat 12.30 da yapılacak. Bağçeşme Sokak ile Şeref Sokak arasında kalan 2500 metrekarelik alanda yaptırılan parkın açılışı için tören düzenlenecek.


15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul Acıbadem Mahallesi’nde demokrasiye sahip çıkarken FETÖ’cü yüzbaşı Mehmet Karabekir tarafından şehit edilen 2 çocuk babası muhtar Mete Sertbaş’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın da akrabası olduğu kaydedildi. Demokrasi şehidi muhtarın adını taşıyacak parkın yaklaşık 350 bin liraya mal olduğu ve parkta bin metrekarelik yeşil alan, kamelyalar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, spor alanı, 3 adet bitki takı, çardak ve oturma alanları bulunuyor.




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