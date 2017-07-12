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12 Temmuz 2017 14:43

15 Temmuz şehitleri Körfez’de dualarla anıldı

Körfez’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı.

15 Temmuz şehitleri Körfez’de dualarla anıldı

12 Temmuz 2017 14:43

Daha sonra Yeniyalı Camii’nde hatim ve dua gerçekleştirildi.


Körfez’de ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Körfez Şehitliği’nde yatan şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği ziyarete, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetinkale, Hava Radar Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cem Erduvan, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ve STK temsilcileri katıldı.


Protokol üyeleri ilk olarak şehitlerin mezarına karanfil bırakırken, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Daha sonra İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan tarafından dua edildi. Başkan Baran ve beraberindekiler daha sonra Körfez Yeniyalı Merkez Camii’ne geçerek öğle namazı sonrası gerçekleştirilen hatim ve dua programına katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, program sonrasında ikramlarda bulunuldu.


Milletin iradesinin 15 Temmuz’da hain darbe girişimini engellediğini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “15 Temmuz, tarih kitaplarına ‘şanlı direniş’ olarak geçti. Bu millet, tankla tüfekle üstüne gelen hain darbecilere karşı ‘önce vatan’ diyerek kendini siper etmiştir. 249 vatandaşımızı bizden koparttılar, yüzlerce vatandaşımızı da yaraladılar. Oyunları bitti mi? Hala devam ediyor. Ama bu millet bir olduğu sürece her türlü oyunu bozmaya hazır” dedi.




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