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19 Haziran 2018 13:58

15 yıllık arkadaşını vuran şahıs yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı 15 yıllık arkadaşını silahla bacağından vuran şahıs yakalandı.

15 yıllık arkadaşını vuran şahıs yakalandı

19 Haziran 2018 13:58


Olay 15 Haziran 17.00 sıralarında İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin A. (44) M.K isimli iki arkadaş beraber alkol almaya başladı. Bir süre sonra tartışmaya başlayan ikili kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine M.K. 15 yıllık arkadaşı Sebahattin A.’yı yanındaki silahı ile bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere düşen yaralı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli M.K.’nın İzmit Bekirdere Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu M.K. suç aleti tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde bir akrabası hakkında ileri geri konuştuğu için Sebahattin A.’yı vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.




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