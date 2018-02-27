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27 Şubat 2018 10:34

150 metre takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halinde aks bağlantısının kopması sonucu 150 metre takla atarak sürüklenen ve bir servis aracına çarpan otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

150 metre takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

27 Şubat 2018 10:34

Kazada serviste bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 karayolu, Uzuntarla mevkiinde sabah saat 7.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.Ç. yönetimindeki 41 NN 120 plakalı otomobil D100 karayolunda İstanbul istikametin seyir halinde iken otomobilin aks bağlantısı çıktı. Otomobilde meydana gelen sorun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere çarptı ardından 150 metre boyunca takla atarak sürüklendi. Takla atarak sürüklenen araç o sırada seyir halinde olan H.S. idaresindeki 54 AAB 264 plakalı servis aracına çarptı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. İhbarın alınması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından kaza yapan araçlarda bulunan sürücülere müdahale etti. Kazada servis minibüsünde bulunan ismi öğrenilemeyen bir vatandaş hafif yaralandı. Yaralı tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 150 metre takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan K.Ç. ise, “Arabanın sol tekerine bir şey oldu anlamadım. Sol tarafa doğru ben arabayı toparlamaya çalıştım toparlayamadım. Yol kenarındaki bariyerlere vurdum. Oradan servis aracına vurdum. Bilinçli olarak yapmadım. Ben sadece seyir halinde giderken tekerleğin yerinden çıktığını hissettim” dedi.


Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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