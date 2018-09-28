150 olta balıkçısı Sapanca Gölü'nde en iyi olmak için yarışacak

Kartepe Belediyesi ve KAMADER ortaklığında Sapanca Gölü'nde düzenlenecek yarışmada, 4 ülkeden 150 sporcu en iyi balığı yakalamak için yarışacak.

Kaftepe Belediyesi ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER), olta balıkçılarını Sapanca Gölü'nde buluşturuyor. Kartepe Belediyesi ve KAMADER ortaklığında düzenlenen Sazan Balığı Yarışları'nda yabancı ülkelerden gelen sporcuların da yer alacağı 37 takımdan 150 sporcu en iyi, en büyük ve en çok balığı yakalamak için Sapanca Gölü'nde kurayla belirlenen 37 farklı noktada mücadele verecek. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışma gerçekleştirilen gala yemeği ile başladı.

Kartepe SUKAY Park'ta düzenlenen gala yemeğine Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, KAMADER Dernek Başkanı Engin Uztürk, dernek yönetimi, davetliler ve yarışmacılar katıldı. Fransa, Romanya ve Bulgaristan da takımların yer aldığı yarışmanın lansmanında 37 takımdan 150 sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Kartepe Belediyesi'nin spora her zaman destek verdiğini söyledi.

Yarışmada rekorlara imza atıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Yılmaz, "5 yıldır Kartepemiz'de bu uluslararası yarışmayı yapıyoruz. Bu yarışmada çok güzel sonuçlar görüyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Cok önemli bir spor icra ediyorsunuz. Kartepe Belediyesi olarak sizleri desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Kartepe doğasıyla yeşiliyle bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edecek" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen yarışlarla uluslar arası bir organizasyona imza atıldığını kaydeden KAMADER Dernek Başkanı Engin Uztürk ise, "Bir yıl geçti, beraberiz yine. Ülkemizin ve yurtdışındaki insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yarışmada sportmen bir mücadele ile çok miktarda balık tutulacağını umuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özgür Emiroğlu tatlı sulardaki balık türleri hakkında bilgi verdi. Program sporcuların yarışacağı bölgelerin belirlenmesi amacı ile yapılan kura çekimiyle son buldu.