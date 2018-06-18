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18 Haziran 2018 13:35

153 Koordinasyon Merkezi binasının çalışmaları başladı

İzmit’te daha önce “Bilim ve Teknoloji Kulübü” olarak faaliyet yürütülen bina, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 153 Koordinasyon Merkezi’ne dönüştürülüyor.

153 Koordinasyon Merkezi binasının çalışmaları başladı

18 Haziran 2018 13:35


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 çağrı merkezi için ferah ve modern bir yer oluşturuyor. Bu kapsamda Plaj Yolu Cumhuriyet Mahallesi’nde Kocaeli Bilim Merkezi kurulmadan önce faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Kulübü binası, 153 Koordinasyon Merkezi olarak yeniden düzenleniyor. Yapının çağrı merkezi konumuna getirilmesi için tadilat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Geniş mekanıyla merkez, konferans salonu, fuaye ve çağrı merkezi olmak üzere üç kısımdan oluşacak.


Yıkımı tamamlanan bölme duvarlar ve sökülen asma tavanlar şantiye sahasından taşınıyor. Akustik panel numunesi yapılan çalışmada cephe kaplama malzemesi olan klinker tuğlaların kullanılamayacak durumda olanların sökümü gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında giriş fuayesindeki duvar kaplamaları da söküldü. Statik imalatları başlayacak olan yapının temeli açılarak asma kat taşıyıcıları oluşturulacak.


Tadilat projesine göre yapının doğu bölümündeki geniş kısmı çağrı merkezi olarak düzenlenecek. Fuaye kısmına ilave asma kat yapılacak. Konferans salonu kısmında ise genel bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek. Çağrı merkezi kısmında mevcut bölme paneller ve duvarların tamamı ve arka kısımdaki mahallerin tamamı yıkılıp yeni plana göre düzenlenecek. Burada 90 kişilik çağrı merkezi oluşturulacak. Yeni oluşan mahalde mescit, tuvalet, dinlenme alanı, ısıtma merkezi yer alacak.


Çağrı merkezi alanında ise bölme panellerle bilgi işlem, sosyal medya, dijital medya, vardiya planlama, revir, görüntülü çağrı, psikolog, arşiv, toplantı odası, kalite yönetim ve süper vizor mahalleri yer alacak. Fuaye alanında yeni yapılacak asma kat için temele kadar kazılıp ilave temel yapılacak. Bu alanda koordinatör odası, iş geliştirme ve konuşma kalitesi odası yer alacak. Ayrıca mevcutta bulunan odalar yönetici ve proje ofislerine dönüştürülecek. Yapının cephesinde hasar gören kısımlar onarılacak.




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