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28 Haziran 2017 13:33

16 bin 400 sokak hayvanı tedavi edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete alınan Sokak Hayvanları Merkezi, bakıma muhtaç hayvanların yuvası oldu.

16 bin 400 sokak hayvanı tedavi edildi

28 Haziran 2017 13:33


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara yönelik tedaviler gerçekleştiriliyor. Merkeze getirilen sokak hayvanlarının bütün tedavileri yapılırken sahiplendirme yapılan hayvanlar da sıcak yuvalarına kavuşuyorlar.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana hizmet veren Kandıra Sokak Hayvanları Merkezi’nde toplam 16 bin 437 hayvan tedavi edildi. Merkezde 5 bin 405 hayvana karma aşı, 18 bin 728 kuduz aşısı, 16 bin 821 kısırlaştırma gerçekleştirildi. 22 bin 518 ziyaretçinin uğradığı merkezde 3 bin 194 hayvan ise sahiplendirilerek sıcak yuvasına kavuştu.


Sokak hayvanlarının rehabilite edildiği merkez, yuvasız kalan hayvanlara sahip çıkıyor. Rehabilitasyon amacıyla hizmet veren merkezde, hasta ve yaralı olarak gelen sokak hayvanlarının bakımlarının yapılıyor.Merkezde sokak hayvanları ile doğru iletişim konulu eğitimler de yapılıyor. Öğrencilere yönelik yapılan eğitimlere bu güne kadar 4 bin 650 öğrenci katıldı.


Eğitimlere katılan öğrencilere sokak hayvanları figürleri bulunan çeşitli hediyeler verilerek hayvan sevgisi daha küçük yaşta aşılanıyor.




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