17 Ağustos anısına Gürcistan’ın zirvesine tırmandılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği, Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin anısına Gürcistan’da bulunan 5 bin 47 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı’nın zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiler. Dağcılık il temsilcisi Sinan Fakir ve Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından oluşan ekip başarılı bir şekilde zirveye çıktı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Sinan Fakir, “Gece saat 03.02’yi gösterdiği anda zirve yürüyüşümüz için hareket ettik. 9 saat süren zirve yürüyüşümüzün ardından zirve tüm güzelliğiyle karşımızdaydı. Uzun bir tırmanışın ardından 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde yitirdiklerimizin anısına zirveye ayak bastık. Zirvede başarımızı kutlayıp, depremde kaybettiklerimiz için dua ettik. Daha sonra birbirimiz tebrik ettikten sonra aynı dikkat ve düzenle geldiğimiz rotayla iniş yaparak dağdan indik" dedi.