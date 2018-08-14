17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi İzmit’te kuruldu

Türkiye’nin ilk deprem müzesi olma özelliği taşıyan müze, 17 Ağustos’ta yaşanan, 45 saniye süren ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremi anlatacak. Müzede konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Doğa olayları dünya var olduğundan beri kaçınılmaz bir şeklide oluyor ve olacak. Deprem de bir tabiat gerçeğidir. Dünyanın bir anlamda kendini hissettirme enerjisini boşaltma şeklidir. Dolayısıyla biz onu engelleyemeyiz. Ama biz depremin yaptığı yapı, kayıpların, yıkımların, organ kayıplarının, ekonomik kayıp, psikolojik kayıpları, sosyal kayıpları engelleyebiliriz. İşte bu deprem müzesini ana fikri de burada. Deprem nedir? Depremin farkındalığına varmak, depremden nasıl korunulabilir, yarınlara deprem gerçeğini nasıl sağlıklı ve emin adımlarla gidilir" dedi.

"Çocuklarımıza deprem gerçeğini öğretmek"

"İnanıyorum ki burada yaptığımız çalışmalarla tüm insanlığa katkı sağlayacak" diyen Doğan, "Şu ana kadar 10 bin öğrencimiz buraya okullarından alındı, getirildi ve 17 adım 45 dakikayı burada yaşadı. Ve bugün hamdolsun Kızılayımızla, AFAD Teşkilatımızla her şehrin bir afet koordinasyon merkezi, planları, hastanelerin, okulların, belediyelerin planları mevcut. Helikopter araçlarımız, seyyar hastanelerimiz her şeyimiz var. Çocuklarımıza deprem gerçeğini öğretmek. Yapılarımızı depreme daha dayanıklı hale getirmek bunda bir yol aldık. Hükümetimizin başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Kocaali’de Büyükşehir Belediyemiz başlattı biz de İzmit Belediyesi olarak Cedit’te başladık şu anda devam ediyoruz. Deprem Müzesinde, simülasyon odasından o geçinin sabahına bir yolculuk yapılmakta deprem yaşamış bir eve girilmekte ve 3 boyutlu olarak oluşturulan bir sokaktan geçilmektedir. İzmit ve Gölcük’ten alınan resimlerle oluşturulan bu sokak o günleri ve 17 Ağustos’ta ülkemizin nasıl bir felaket yaşadığını çarpıcı bir şekilde göz önüne sermektedir. Umut koridoru ismi verilen bölümde 17 Ağustos’a dair bilgiler ve resimler gösterilmektedir" ifadelerini kaydetti.