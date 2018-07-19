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19 Temmuz 2018 14:42

1’i çocuk 3 kişinin öldüğü kazada sürücü adliyeye sevk edildi

Kandıra-İzmit yolu Yassıbağ mevkiinde 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen ve 1’i çocuk 3 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen sürücü Kocaeli Adliyesine getirildi.

1’i çocuk 3 kişinin öldüğü kazada sürücü adliyeye sevk edildi

19 Temmuz 2018 14:42


Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Ö.Y. idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, Kandıra’dan İzmit istikametine doğru ilerlediği sırada hatalı sollama yaparak orta şeride geçti. Orta şeritte ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın karıştığı kazada duramayan E.E. idaresindeki 34 FZ 2212 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada bazı araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçarken, araçlarda bulunan 2’si bebek 16 kişi yaralandı.


Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 1‘i çocuk 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakkında soruşturma başlatılan Ö.Y. jandarma tarafından Kocaeli Adliyesine getirildi.




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