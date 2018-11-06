2. Atıcılık Şampiyonası başlıyor

Avcılar ve atıcılar, Büyükşehir Belediyesi'nin 9-11 Kasım tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği Atıcılık Şampiyonası'nda kıyasıya yarışacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 9-11 Kasım tarihleri arasında ‘2. Atıcılık Şampiyonası' düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilecek olan şampiyonaya, Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu (TAAF)'ın açıkladığı güncel Türkiye sıralamasına göre ilk 50 sporcu ile Mili Takım'da görev almış genç bayan - erkek sporcular katılacak. Ayrıca 2018 yılında Kocaeli'nde, federasyonun düzenlemiş olduğu müsabakalara katılmış olan sporcular da şampiyonaya katılabilecek.

Müsabakada tek kategori üzerinden değerlendirilme yapılacak. Müsabaka 2 gün 75 +50 atış + final atışı şeklinde olacak. Müsabakaya katılacak olan yabancı sporcular Türkiye Atıcılık Federasyonu'na başvuru yapabilecek. Şampiyonada final atan ilk 6 sporcuya ödül verilecek. Finalde birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL, dördüncüye 800 TL, beşinciye 600 TL, altıncı olan sporcuya ise 400 TL para ödülü verilecek.