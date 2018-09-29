2 ev hanımı mikro kredi ile kendi işlerini kurdu

İzmit Belediyesi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ortaklığı ile 2013 yılında İzmit'te şubesi kurulan mikro kredi sayesinde 2 ev hanımı hayallerini gerçekleştirerek kendi iş yerlerini açtılar.

Kadıköy Mahalle Konağı'nda şubesi bulunan mikro krediden İzmit'te 5 yıl içinde bine yakın kadının yararlandığı kaydedildi. Saadet Özserin ve Nuray Deniz de mikro kredi sayesinde hayallerini gerçekleştiren kadınlardan ikisi. Özserin ve Deniz hanımlar, mikro kredi şubesine başvurarak krediden faydalanmak istediler. 4 günlük eğitimin ardından ilk etapta bin 500 lira kredi kullanan Saadet Özserin ve Nuray Deniz daha sonra ikinci kez aldıkları bin 500 liralık krediyle Bekirdere'de Simey Yufka adlı işyerlerini açtılar.

Mikro kredi sayesinde yufka işine giren ve kendi işlerini kurmanın sevincini yaşayan Özserin ve Deniz, “Mikro krediyle ilgili haberleri okuyunca ‘biz de neden kendi işimizi kurmayalım' diyerek yola çıktık. İzmit Belediyesi ve mikro kredi şubesinin yönlendirme ve verdikleri cesaretle kendi işimizin patronu olduk. Daha işin başındayız. Hedefimiz işimizi daha da büyütüp başka insanlara da istihdam sağlamaktır” dediler.

Öte yandan Mikro Kredi Projesi, ilk kez Türkiye'de 2003 yılında Prof. Muhammed Yunus'un girişimleriyle Grameen Trust ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından kuruldu. Dar gelirli kadınlar için umut ışığı olan Mikro Kredi Şubesi, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen ev hanımı kadınlara 100-1000 lira arasında 46 haftada geri ödenmek üzere faizsiz şekilde kredi imkanı sağlıyor. Kendi işini kurmak isteyen kadınlar bu krediye başvurabiliyor.

Dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayan mikro krediden faydalanmak isteyenlerin kredileri 4 günlük bir eğitim sonunda teminat ve kefalet gerektirmeden veriliyor. Kredi alan kadınlara mikro kredi şubesi saha görevlileri yapacakları işlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyorlar.