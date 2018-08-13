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13 Ağustos 2018 11:40

2. Kafkasya Yaz Şenlikleri coşkuyla devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde gerçekleştirdiği 2.

2. Kafkasya Yaz Şenlikleri coşkuyla devam ediyor

13 Ağustos 2018 11:40

Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni devam ediyor.


Gölcük’ün Şevketiye köyünde devam eden şenliğin ikinci gününde, yerel sanatçıların konserleriyle eğlenen vatandaşlar, tulum ve kemençe eşliğinde horonlarla coştular. Gürcü ve Çerkezlerin oluşturduğu Abhaza topluluğunun yer aldığı şenlikte, vatandaşlar gün boyunca eğlendi. Çocuklar, işime oyun grupları ve palyaçoların etkinlikleriyle eğlenirken, büyükler yerel sanatçıların seslendirdiği hareketli parçalara eşlik ettiler.


Gölcük ve çevresinde ağırlıklı olarak yaşayan, 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sırasında Kocaeli’ne gelen ve 93 muhacirleri olarak adlandırılan vatandaşlar için düzenlenen 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri 12 Ağustos Pazar günü akşamı sona erecek. Büyükşehir Belediyesine ait 8 otobüs Gölcük ilçe merkezinden, etkinlik alanına ring seferler yapıyor. Şenlikler, Gölcük Belediyesi, Gölcük ve Köyleri Derneği, Artvin İli ve İlçeleri Gölcük Derneği ile Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenleniyor.




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