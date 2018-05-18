Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 03:10

2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 2 kardeş tartıştıkları akrabaları tarafından evlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

18 Mayıs 2018 03:10


Olay, saat Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak’ta meydana geldi. Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile Hüseyin Karadaş (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Karadaş bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırdı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.


Kavgada hayatını kaybeden kardeşlerden Ruşen Karadaş’ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen cinayet zanlısı Hüseyin Karadaş olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri Hüseyin Karadaş’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç