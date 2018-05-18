2 kardeşi öldüren zanlı, yurt dışına kaçarken yakalandı

Operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile H.K.(43) arasında evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırdı. 2 kardeş, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken H.K. ise kayıplara karıştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı. Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı H.K.’yı bulmak için Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonrasında ekipler zanlı H.K.’nın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan limandan yurt dışına kaçacağı bilgisini aldı. Yapılan operasyon sonucunda, liman yolunda ilerleyen cinayet zanlısı, kıskıvrak yakalandı. Cinayet zanlısını yakalanma anı mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde yürüyen H.K., seyir halinde ilerleyen 2 polis aracından inen ekipler tarafından yakalanıyor.

Zanlı emniyetteki sorgusunda akrabası Ruşen Karadaş’a telefon aldığı ve Karadaş’ın kendisine taksitlerini ödemediği için öldürdüğünü ifade etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.