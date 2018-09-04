2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Otobüs sürücüsünün, "Ölecek" dediği aracı karıştığı kazanın görüntülerinde, kazaya karışan aracın devirdiği direk dibinde durakta bekleyen bir yolcu ölümden kıl payı kurtuluyor.

Kaza, 13.30 sıralarında İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede seyir halinde olan Ali İhsan Gün (52) idaresindeki 41 RH 707 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, durakta otobüs bekleyen Mustafa Onur Efe’ye (27) çarptı. Mustafa Onur Efe‘yi saatte 120 kilometre hızla sürükleyen hafif ticari araç yolun kenarında bulunan beton elektirk direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile beton direk, büyük bir gürültü ile aracın üzerine düştü. Direk altında kalan Ali İhsan Gün ve Mustafa Onur Efe feci şekilde can verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince direk altında kalan 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Saniye saniye yol kamerasına yansıdı

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı aynı istikamette ilerleyen özel halk otobüsünün yol kamerasına yansıdı. Kaza anının saniye saniye kaydedildiği görüntülerde halk otobüsünü sollayan hafif ticari araç hızla caddeden aşağıya iniyor. Daha sonra durakta bekleyen Mustafa Onur Efe’ye çarpan araç, elektrik direğine çarparak durabiliyor. Elektrik direğinin aracın üzerine devrildiği anların kaydedildiği görüntülerde durakta bekleyen bir kişi, metre farkıyla ölümden kurtuluyor.