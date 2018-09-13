2 milyon TL'lik kapalıpazar Alikahya'da açıldı

İzmit'in 9. kapalı pazarı Alikahya'da, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği törenle açıldı.

Alikahya Fatih Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon harcanarak yaptırılan kapalı pazarın açılışında pazarcı önlüğü giyip tezgah arkasına geçerek satış yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yerli malı kullanma çağrısında bulundu. Alikahya Kapalı Pazarı açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran gösterisiyle başlayan programda İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan açılış konuşmasında, “Alikahya bölgemize 2 dönem boyunca çok güzel hizmetler yaptık. Pazar bizim kültürümüz, pazar sadece alışveriş yapılan yer değil, aynı zamanda komşuların birbirini gördüğü kültürel faaliyet yeri. Şehrimizin dört bir yanında başlattığımız kapalı pazar projemizi hızla sürdürüyoruz. Açıkta sadece 2 pazarımız kaldı. Yenidoğan ve Serdar mahallelerinde yer olmadığı için yapamamıştık. Bu mahallerimize müjde vereyim. Pazar için yer bulduk, kamulaştırmaya başlıyoruz. Çok yakında bu mahallemize de kapalı pazar kazandıracağız" dedi.

Yapılan çalışmalarda ilham kaynaklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Doğan, "Ülkemiz üzerine oynanan çok büyük oyunlar ve açılan savaşlar var. Millet olarak Türkiye düşmanlarını sevindirmemeliyiz. Yerli malı kullanmalıyız. Biz, İzmit Belediyesi olarak bu hassasiyete çok dikkat ediyoruz. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. Yeni bir şey alırken yerli olmasına dikkat edelim. Eğer bir ve beraber olup, yerli mallı kullanımına önem verirsek bu mücadelenin de galibi ülkemiz olacak” diye konuştu.

Dualarla yapılan kapalı pazar açılışının ardından Başkan Doğan ve protokol davetlileri pazarcı önlüğü giyerek tezgah arkasına geçip bir süreliğine satış yaptı. 80 pazarcı tezgahının yer aldığı Alikahya Kapalı Pazarında zabıta odası, bebek emzirme odası, bay bayan tuvaletler, bay bayan mescit, abdest alma yerleri, çay ocağı ve depo gibi alanlar yer alıyor.