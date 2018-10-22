2 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde “U” dönüşü yapmak isteyen otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sularında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hakan Ö. idaresindeki 34 ZD 3318 plakalı otomobil, caddede “U” dönüşü yapmak isteyen Müsamettin A. (74) yönetimindeki 41 N 8869 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisinde sıkışan Müsamettin A. ağır yaralanırken, diğer otomobilde bulunan sürücü Hakan Ö. ile İrem K. (19) ve Şeymanur T. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Musamettin A. Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Musamettin A. Sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer araçta bulunan Hakan Ö., Şeymanur T. ve İrem K. ise İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Musamettin A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.