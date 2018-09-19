20 tonluk madeni gasp ederek çalan şahıslar adliyeye sevk edildi

KOCAELİ(İHA) – Ermenistan'dan Hollanda'ya giden 20 ton molibden yüklü tırı, Kocaeli'de polis kılığına girerek gasp eden 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen şahıslar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Çayırova park alanından çıkan ve Ermenistan'dan Hollanda'ya giden 20 ton molibden yüklü tırı, polis kılığına girerek gasp eden 7 kişiden 4'ü Gebze Adliyesine sev edildi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Çayırova park alanı çıkışında 10 Eylül 2018 günü 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, kendilerine polis süsü veren 7 şahıs, Ermenistan'dan Hollanda'ya gitmekte olan 20 ton molibden madeni yüklü tırı durdurdu. Polis elbisesi giyerek, polis aracı sürü verdikleri araçlarından inen şahıslar, M.K. adlı Gürcü uyruklu sürücüyü tırdan indirerek ayaklarını bağladılar. Sürücüyü yol kenarına bırakan şahıslar, tırı da alarak olay yerinden uzaklaştılar.

Polisin takibi uluslararası çeteyi ortaya çıkardı

Elleri ve ayakları bağlı sürücüyü bulan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Derinlemesine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrasında olayı gerçekleştiren Türk ve Gürcü uyruklu çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

3 milyon TL'lik madeni 3 ayrı yere sattılar

Piyasa değeri 3 milyon TL olan madeni İstanbul ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 farklı yere sattığı belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli'nin Körfez ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda inceleme yapan ekipleri, 3 farklı yere satılan 20 tonluk malzemeye de piyasadan toplayarak el koydu.

Suçlamaları kabul etmediler

Operasyon kapsamında yapılan 5 ikamet ve 3 araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda çek ve para ele geçirildi. Emniyete götürülen 7 şahıstan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.K.(34), Y.A.(34), V.B.(36) ve M.A.(22) adlı şahıslar sorguya çekildi. Şahıslar sorgularında, madenin kendilerine ait olduğunu söyleyen olay karışan S.N., I.T. ve V.I. adlı 3 Gürcü şahıs ile birlikte tırı aldıklarını, gasp iddialarını kabul etmediklerini dile getirdiler.

Türkler yakalandı Gürcü çete üyeleri kaçtı

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, geniş güvenlik önlemleri arasında Gebze Adliyesine sevk edildi. Olay karıştığı belirlenen ve olayın ardından kayıplara karışan 3 Gürcü uyruklu şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gasp ettikleri tırı böyle boşalttılar

Şahısların çaldıkları Molibdeni sevk etme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çete üyeleri, gece saat 01.00 sularında bir deponun önüne gelerek kamyonun kasasında bulunan Molibden yüklü büyük torbaları forkliftle depoya götürüyor. Daha sonra olay yerinden ayrılan şahıslar, sabah saatlerinde aynı kamyonla tekrar Molibden yüklü torbaları indirdikleri deponun önüne geliyor. Molibdeni kamyonun kasasına yükleyen şahıslar daha sonra üstünü kapatarak olay yerinden ayrılıyor.