20 tonluk madeni gasp ederek çalan şahıslardan 3'ü tutuklandı

Ermenistan'dan Hollanda'ya giden 20 ton molibden yüklü tırı, Kocaeli'de polis kılığına girerek gasp eden şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Çayırova park alanından çıkan ve Ermenistan'dan Hollanda'ya giden 20 ton molibden yüklü tırı, polis kılığına girerek gasp eden 7 kişiden 4'ü Gebze Adliyesine sev edildi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Çayırova park alanı çıkışında 10 Eylül 2018 günü 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, kendilerine polis süsü veren 7 şahıs, Ermenistan'dan Hollanda'ya gitmekte olan 20 ton molibden madeni yüklü tırı durdurdu. Polis elbisesi giyerek, polis aracı sürü verdikleri araçlarından inen şahıslar, M.K. adlı Gürcü uyruklu sürücüyü tırdan indirerek ayaklarını bağladılar. Sürücüyü yol kenarına bırakan şahıslar, tırı da alarak olay yerinden uzaklaştılar. Elleri ve ayakları bağlı sürücüyü bulan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Derinlemesine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrasında olayı gerçekleştiren Türk ve Gürcü uyruklu çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda inceleme yapan ekipleri, 3 farklı yere satılan 20 tonluk malzemeye de piyasadan toplayarak el koydu. Operasyon kapsamında yapılan 5 ikamet ve 3 araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda çek ve para ele geçirildi. Emniyete götürülen 7 şahıstan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.K.(34), Y.A.(34), V.B.(36) ve M.A.(22) adlı şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan E.K. Y.A. ve V.B.'nin tutuklanmasına karar verilirken, M.A.'nın da serbest bırakılmasına karar verildi.