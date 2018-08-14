20 yıl 8 ay cezası bulunan cezaevi firarisi Gebze’de yakalandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri 8 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 33 yaşındaki E.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında polis ekipleri, şahısın Çayıroca’da bulunduğunu tespit etti. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, E.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.