Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 12:35

20 yıl 8 ay cezası bulunan cezaevi firarisi Gebze’de yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

20 yıl 8 ay cezası bulunan cezaevi firarisi Gebze’de yakalandı

14 Ağustos 2018 12:35

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri 8 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 33 yaşındaki E.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında polis ekipleri, şahısın Çayıroca’da bulunduğunu tespit etti. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, E.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç