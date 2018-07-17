200 keklik, Dilovası’nda doğaya salındı

Orman Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Doğa Koruma Milli Park Şefliği tarafından yaban hayata destek olmak amacıyla Dilovası Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma başlatıldı. Kocaeli Keklik Üretme istasyonundan getirilen 200 keklik, Dilovası Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Doğa Koruma Milli Park Şefliği ile birlikte 200 adet kekliği Çerkeşli mahallesi mevkiinde doğaya saldı.

Keklik salımı yapılan yerlerde av yasağı getirildi. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, keklik salınımını her yıl yaz ayı içerisinde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Toltar, yaban hayata destek olabilmek amacıyla keklik salınımını gerçekleştirdiklerini ifade ederken, "Aslında avcı doğayı bitiren değil aynı zamanda yaşatmasını sevendir. En büyük üretim doğaya salmakla değil, doğayı korumakla başlıyor” dedi.